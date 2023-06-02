Світан: військові РФ на Бєлгородщині перестрілювалися з “Градів” та ТОС
Рейд РДК та легіону “Свобода Росії” викликав сум’яття в лавах військових РФ. Заплутавшись, вони били один по одному з “Градів” та ТОС “Сонцепьок”, вважає український військовий експерт полковник запасу Роман Світан.
“Заміс дуже цікавий. Знайшли колону російських “Градів”, які “кошмарили” наші селища. Вони просто звідти ставали – з-під Шебекіного – розверталися і відстрілювали по пакету – пів пакета, по 10 снарядів у наш бік. Їх знайшли, по них жахнули пацани з РДК. Пацани просто, коли жахали, вже були на території Росії. Звичайно, жахали з якогось, можливо, населеного пункту. А росіяни – вони прості, як кути будинку. Вони розгорнули ці “Гради” – і полетіло назад вже в якесь село або звідки вони бахали. Відповідь пішла. І там помчалося потім. Ніхто не зрозумів, хто звідки б’є, хтось притяг ТОС “Буратіно” (“Сонцепьок” – Ред.), почав палити ці “Гради” один на одного. Швидше за все, там давно вже цих РДКшників немає, вони вже пивко попивають на нашій території, а ці між собою місяться”, – запропонував свою версію подій на Бєлгородщині Роман Світан в інтерв’ю на yotube-каналі “Курбанова live”.
За його оцінкою, працями груп РДК та ЛСР на прикордонній території РФ почалося “місиво”.
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“Ніхто не розуміє, хто куди підтягується, танки вже потягли — з ТОСами воювати. Росіяни почали перекидати (сили) туди. Ось що означає зайти розвідкою боєм і просто “нашугати”. Росіян сильно і перемагати не треба, я так розумію, їх просто гарненько “шуганути” – вони самі себе “перехреначать”. Це, до речі, те саме, що було на Рубльовці. Там більше проблем було від ракет, протиракет, ніж від самих дронів. І ті дрони, які влучили по житлових будинках у Підмосков’ї. Це ж ті дрони, у яких росіяни намагалися перехопити керування антидронними рушницями. Летить собі дрон, летить між двома будинками. Він же налаштований. Вилазить якесь диво з антидроновою рушницею, засліплює дрон, дрон не розуміє, куди йому летіти – летить по крайніх позиціях, якими йшов. Звичайно, тицяється у вікно якоїсь росіянки. Накажи дурню Богу молитися – лоба розіб’є. Ось те саме зараз відбувається і в районі Шебекіного”, — підсумував Світан.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рейд РДК та легіону “Свобода Росії” викликав сум’яття в лавах військових РФ. Заплутавшись, вони били один по одному з “Градів” та ТОС “Сонцепьок”, вважає український військовий експерт полковник запасу Роман Світан".