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Свитан: военные РФ на Белгородщине перестреливались из «Градов» и «Солнцепека»

Мир 09:01   02.06.2023
Оксана Горун
Свитан: военные РФ на Белгородщине перестреливались из «Градов» и «Солнцепека»

Рейд РДК и легиона «Свобода России» вызвал сумятицу в рядах военных РФ. Запутавшись, они били друг по другу из «Градов» и ТОС «Солнцепек», считает украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан.

«Замес очень интересный. Нашли колонну российских «Градов», которые «кошмарили» наши поселки. Они просто оттуда становились – из-под Шебекино – разворачивались и отстреливали по пакету — полпакета, по 10 снарядов в нашу сторону. Их нашли, по ним жахнули пацаны из РДК. Пацаны просто, когда жахали, уже были на территории России. Естественно, жахнули из какого-то, может быть, населенного пункта. А россияне – они простые, как углы дома. Они развернули эти «Грады» — и полетело обратно уже в какое-то село или откуда они бахали. «Ответка» пошла. И там понеслась потом. Никто не понял, кто откуда бьет, кто-то притащил ТОС «Буратино» («Солнцепек» — Ред.), начал жечь эти «Грады» друг на друга. Скорее всего, там давно уже этих РДКшников нет, они уже пивко попивают на нашей территории, а эти между собой месятся», — предложил свою версию событий на Белгородщине Роман Свитан в интервью на yotube-канале «Курбанова live».

По его оценке, трудами групп РДК и ЛСР на приграничной территории РФ началось «месиво».

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«Никто не понимает, кто куда подтягивает, танки потащили уже — с ТОСами воевать. Россияне начали перебрасывать (силы) туда. Вот что значит, зайти разведкой боем и просто «нашугать». Россиян сильно и побеждать не надо, я так понимаю, их просто хорошенько «шугануть» – они сами себя «перехреначат». Это, кстати, то же самое, что было на Рублевке. Там больше проблем было от ракет, от противоракет, чем от самих дронов. И те дроны, которые попали по жилым домам в Подмосковье. Это же те дроны, у которых россияне пытались перехватить управление антидронными ружьями. Летит себе дрон, летит между двумя домами. Он же настроен. Вылазит какое-то чудо с антидроновым ружьем, ослепляет дрон, дрон не понимает, куда ему лететь – летит по крайним позициям, по которым шел. Естественно, тыкается в окно какой-то россиянки. Прикажи дураку Богу молиться – лоб расшибет. Вот то же самое сейчас происходит и в районе Шебекино», — подытожил Свитан.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 09:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рейд РДК и легиона «Свобода России» вызвал сумятицу в рядах военных РФ. Запутавшись, они били друг по другу из «Градов» и ТОС «Солнцепек», считает украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан".