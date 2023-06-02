Свитан: военные РФ на Белгородщине перестреливались из «Градов» и «Солнцепека»
Рейд РДК и легиона «Свобода России» вызвал сумятицу в рядах военных РФ. Запутавшись, они били друг по другу из «Градов» и ТОС «Солнцепек», считает украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан.
«Замес очень интересный. Нашли колонну российских «Градов», которые «кошмарили» наши поселки. Они просто оттуда становились – из-под Шебекино – разворачивались и отстреливали по пакету — полпакета, по 10 снарядов в нашу сторону. Их нашли, по ним жахнули пацаны из РДК. Пацаны просто, когда жахали, уже были на территории России. Естественно, жахнули из какого-то, может быть, населенного пункта. А россияне – они простые, как углы дома. Они развернули эти «Грады» — и полетело обратно уже в какое-то село или откуда они бахали. «Ответка» пошла. И там понеслась потом. Никто не понял, кто откуда бьет, кто-то притащил ТОС «Буратино» («Солнцепек» — Ред.), начал жечь эти «Грады» друг на друга. Скорее всего, там давно уже этих РДКшников нет, они уже пивко попивают на нашей территории, а эти между собой месятся», — предложил свою версию событий на Белгородщине Роман Свитан в интервью на yotube-канале «Курбанова live».
По его оценке, трудами групп РДК и ЛСР на приграничной территории РФ началось «месиво».
Читайте также: Военные цели на Белгородщине уничтожат, чтоб не обстреливали Харьков — Свитан
«Никто не понимает, кто куда подтягивает, танки потащили уже — с ТОСами воевать. Россияне начали перебрасывать (силы) туда. Вот что значит, зайти разведкой боем и просто «нашугать». Россиян сильно и побеждать не надо, я так понимаю, их просто хорошенько «шугануть» – они сами себя «перехреначат». Это, кстати, то же самое, что было на Рублевке. Там больше проблем было от ракет, от противоракет, чем от самих дронов. И те дроны, которые попали по жилым домам в Подмосковье. Это же те дроны, у которых россияне пытались перехватить управление антидронными ружьями. Летит себе дрон, летит между двумя домами. Он же настроен. Вылазит какое-то чудо с антидроновым ружьем, ослепляет дрон, дрон не понимает, куда ему лететь – летит по крайним позициям, по которым шел. Естественно, тыкается в окно какой-то россиянки. Прикажи дураку Богу молиться – лоб расшибет. Вот то же самое сейчас происходит и в районе Шебекино», — подытожил Свитан.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Свитан: военные РФ на Белгородщине перестреливались из «Градов» и «Солнцепека»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рейд РДК и легиона «Свобода России» вызвал сумятицу в рядах военных РФ. Запутавшись, они били друг по другу из «Градов» и ТОС «Солнцепек», считает украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан".