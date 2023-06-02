Ворог обстріляв 29 населених пунктів Харківщини та завдав авіаудару – Генштаб

На Харківщині протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Огірцеве Вовчанської громади, а також обстріляла з мінометів та артилерії райони щонайменше 29 населених пунктів регіону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв населені пункти Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка та Берестове.