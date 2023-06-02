Враг обстрелял 29 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудар — Генштаб
На Харьковщине в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Огурцово Волчанской громады, а также обстреляла из минометов и артиллерии районы по меньшей мере 29 населенных пунктов региона, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадное.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Огурцово Волчанской громады, а также обстреляла из минометов и артиллерии районы по меньшей мере 29 населенных пунктов региона, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".