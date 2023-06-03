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Армія РФ обстріляла 28 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Суспільство 07:01   03.06.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла 28 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Райони щонайменше 28 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також завдала авіаційних ударів в районі села Огірцеве, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Також на цьому напрямку ворог обстріляв населені пункти Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка та Берестове.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 07:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 28 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також завдала авіаційних ударів в районі села Огірцеве, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.".