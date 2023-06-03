Армія РФ обстріляла 28 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Райони щонайменше 28 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також завдала авіаційних ударів в районі села Огірцеве, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Також на цьому напрямку ворог обстріляв населені пункти Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка та Берестове.