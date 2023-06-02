Поліція показала місце в Ківшарівці, де загинули та постраждали люди (фото)

Внаслідок обстрілу селища Ківшарівка Куп’янського району Харківської області близько 18:10 2 червня загинули чоловік та жінка, постраждали дві жінки та дитина. РФ вдарила по населеному пункту керованими авіабомбами.

Таку версію ворожої атаки опублікувала пресслужба облуправління Нацполіції.

За даними правоохоронців, відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких дитина. “Двох жінок 1952 і 1960 років доправили до лікарні. Чоловік та жінка загинули”, – пишуть правоохоронці.

Також, за версією поліції, Ківшарівку обстріляли двома керованими авіабомбами.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Окрім цього правоохоронці повідомили, що сьогодні армія РФ обстріляла село Кутьківка, що також на Куп’янщині. Там поранень дістали двоє цивільних.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов та облпрокуратура повідомили про чотирьох поранених внаслідок обстрілу Ківшарівки 2 червня: трьох жінок та 3-річного хлопчика. При цьому за даними Синєгубова РФ вдарила авіабомбами, а прокуратура вважає, що з артилерії.