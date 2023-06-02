Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)

Вследствие обстрела поселка Ковшаровка Купянского района Харьковской области около 18:10 2 июня погибли мужчина и женщина, пострадали две женщины и ребенок. РФ ударила по населенному пункту управляемыми авиабомбами.

Такую версию вражеской атаки опубликовала пресс-служба облуправления Нацполиции.

По данным правоохранителей, известно о пяти пострадавших, среди которых ребенок. «Двух женщин 1952 и 1960 лет доставили в больницу. Мужчина и женщина погибли», — пишут правоохранители.

Также, по версии полиции, Ковшаровку обстреляли двумя управляемыми авиабомбами.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Кроме этого, правоохранители сообщили, что сегодня армия РФ обстреляла село Кутьковка, что также на Купянщине. Там ранения получили двое гражданских.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов и облпрокуратура сообщили о четырех раненых вследствие обстрела Ковшаровки 2 июня: трех женщинах и 3-летнем мальчике. При этом по данным Синегубова РФ ударила авиабомбами, а прокуратура считает, что из артиллерии.