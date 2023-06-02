Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
Вследствие обстрела поселка Ковшаровка Купянского района Харьковской области около 18:10 2 июня погибли мужчина и женщина, пострадали две женщины и ребенок. РФ ударила по населенному пункту управляемыми авиабомбами.
Такую версию вражеской атаки опубликовала пресс-служба облуправления Нацполиции.
По данным правоохранителей, известно о пяти пострадавших, среди которых ребенок. «Двух женщин 1952 и 1960 лет доставили в больницу. Мужчина и женщина погибли», — пишут правоохранители.
Также, по версии полиции, Ковшаровку обстреляли двумя управляемыми авиабомбами.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Кроме этого, правоохранители сообщили, что сегодня армия РФ обстреляла село Кутьковка, что также на Купянщине. Там ранения получили двое гражданских.
Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов и облпрокуратура сообщили о четырех раненых вследствие обстрела Ковшаровки 2 июня: трех женщинах и 3-летнем мальчике. При этом по данным Синегубова РФ ударила авиабомбами, а прокуратура считает, что из артиллерии.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 22:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие обстрела поселка Ковшаровка Купянского района Харьковской области около 18:10 2 июня погибли мужчина и женщина, пострадали две женщины и ребенок. РФ ударила по населенному пункту управляемыми авиабомбами.".