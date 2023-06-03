Армия РФ обстреляла 28 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары
Районы по меньшей мере 28 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиационные удары в районе села Огурцово, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
На Слобожанском направлении противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Также на этом направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадное.
На Купянском направлении обстрелам подверглись Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Берестовое.
Читайте также: Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла 28 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 07:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 28 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиационные удары в районе села Огурцово, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".