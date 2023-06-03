Армия РФ обстреляла 28 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары

Районы по меньшей мере 28 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также нанесла авиационные удары в районе села Огурцово, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Также на этом направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадное.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Берестовое.