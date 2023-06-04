Ходив по залізничних коліях за 2 км від дому: на Харківщині мати загубила сина

Вдень 4 червня у Харківському районі Харківської області загубився п’ятирічний хлопчик. Правоохоронці оперативно розшукали дитину.

Про зникнення хлопчика близько 13:30 заявила його мати. Жінка пояснила, що не помітила, як син залишив двір, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Дитину знайшли за 2 кілометри від дому. Хлопчик ходив по залізничних коліях. Поліцейські повернули дитину додому. З матір’ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому”, — пишуть правоохоронці.