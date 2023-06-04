Ходил по ж/д путям в 2 км от дома: на Харьковщине мать потеряла ребенка

Днем 4 июня в Харьковском районе Харьковской области потерялся пятилетний мальчик. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.

Об исчезновении мальчика около 13:30 заявила его мать. Женщина объяснила, что не заметила, как сын покинул двор дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ребенка нашли в 2 километрах от дома. Мальчик ходил по железнодорожным путям. Полицейские вернули ребенка домой. С матерью провели профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем», — пишут правоохранители.