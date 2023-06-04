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Ходил по ж/д путям в 2 км от дома: на Харьковщине мать потеряла ребенка

Общество 15:09   04.06.2023
Елена Нагорная
Ходил по ж/д путям в 2 км от дома: на Харьковщине мать потеряла ребенка Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Днем 4 июня в Харьковском районе Харьковской области потерялся пятилетний мальчик. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.

Об исчезновении мальчика около 13:30 заявила его мать. Женщина объяснила, что не заметила, как сын покинул двор дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ребенка нашли в 2 километрах от дома. Мальчик ходил по железнодорожным путям. Полицейские вернули ребенка домой. С матерью провели профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем», — пишут правоохранители.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 15:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 4 июня в Харьковском районе Харьковской области потерялся пятилетний мальчик. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.".