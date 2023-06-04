Ходил по ж/д путям в 2 км от дома: на Харьковщине мать потеряла ребенка
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Днем 4 июня в Харьковском районе Харьковской области потерялся пятилетний мальчик. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.
Об исчезновении мальчика около 13:30 заявила его мать. Женщина объяснила, что не заметила, как сын покинул двор дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Ребенка нашли в 2 километрах от дома. Мальчик ходил по железнодорожным путям. Полицейские вернули ребенка домой. С матерью провели профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем», — пишут правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 15:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 4 июня в Харьковском районе Харьковской области потерялся пятилетний мальчик. Правоохранители оперативно разыскали ребенка.".