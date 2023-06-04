Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
Близько 10-ї ранку 3 червня у селищі Слобожанське Чугуївського району сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.
З усіх вікон та дверей під’їзду йшов густий дим, вогнем був охоплений перший поверх, і полум’я перекидалося нагору. Також горіла кімната квартири на площі 30 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Рятувальники вивели з палаючої будівлі на свіже повітря десятьох людей, з яких троє дітей. Пожежу ліквідовано об 11:02”, – інформують надзвичайники.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 10:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку 3 червня у селищі Слобожанське Чугуївського району сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.".