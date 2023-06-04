Live
  • Неділя 04.06.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині

Події 10:07   04.06.2023
Олена Нагорна
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині

Близько 10-ї ранку 3 червня у селищі Слобожанське Чугуївського району сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

З усіх вікон та дверей під’їзду йшов густий дим, вогнем був охоплений перший поверх, і полум’я перекидалося нагору. Також горіла кімната квартири на площі 30 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Рятувальники вивели з палаючої будівлі на свіже повітря десятьох людей, з яких троє дітей. Пожежу ліквідовано об 11:02”, – інформують надзвичайники.

Читайте також: Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині
04.06.2023
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
04.06.2023
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
Росіяни обстріляли прикордонне село на Харківщині з вертольота (фото)
04.06.2023
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
04.06.2023
Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)
Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)
04.06.2023
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
04.06.2023

Новини за темою:

09:04
Масований обстріл Вовчанська, удари вертольотів і танків – зведення Синєгубова
07:56
Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС
08:09
Доба на Харківщині: пожежі через обстріл та смертельні випадки підривів – ДСНС
23:31
Купальний сезон у Безлюдівці під загрозою зриву: відкривати пляжі не дозволили
22:43
Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 10:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку 3 червня у селищі Слобожанське Чугуївського району сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.".