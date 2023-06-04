Сімох дорослих і трьох дітей врятували з палаючого будинку на Харківщині

Близько 10-ї ранку 3 червня у селищі Слобожанське Чугуївського району сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

З усіх вікон та дверей під’їзду йшов густий дим, вогнем був охоплений перший поверх, і полум’я перекидалося нагору. Також горіла кімната квартири на площі 30 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Рятувальники вивели з палаючої будівлі на свіже повітря десятьох людей, з яких троє дітей. Пожежу ліквідовано об 11:02”, – інформують надзвичайники.