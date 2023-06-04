Семерых взрослых и троих детей спасли из горящей пятиэтажки на Харьковщине
Около 10-ти утра 3 июня в поселке Слобожанское Чугуевского района произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.
Из всех окон и дверей подъезда шел густой дым, огнем был охвачен первый этаж, и пламя перекидывалось наверх. Также горела комната квартиры на площади 30 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Спасатели вывели из горящего здания на свежий воздух десятерых человек, из которых трое детей. Пожар ликвидирован в 11:02», — информируют чрезвычайники.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 10:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10-ти утра 3 июня в поселке Слобожанское Чугуевского района произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.".