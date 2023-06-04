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Семерых взрослых и троих детей спасли из горящей пятиэтажки на Харьковщине

Происшествия 10:07   04.06.2023
Елена Нагорная
Семерых взрослых и троих детей спасли из горящей пятиэтажки на Харьковщине

Около 10-ти утра 3 июня в поселке Слобожанское Чугуевского района произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Из всех окон и дверей подъезда шел густой дым, огнем был охвачен первый этаж, и пламя перекидывалось наверх. Также горела комната квартиры на площади 30 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Спасатели вывели из горящего здания на свежий воздух десятерых человек, из которых трое детей. Пожар ликвидирован в 11:02», — информируют чрезвычайники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 10:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10-ти утра 3 июня в поселке Слобожанское Чугуевского района произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.".