Семерых взрослых и троих детей спасли из горящей пятиэтажки на Харьковщине

Около 10-ти утра 3 июня в поселке Слобожанское Чугуевского района произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Из всех окон и дверей подъезда шел густой дым, огнем был охвачен первый этаж, и пламя перекидывалось наверх. Также горела комната квартиры на площади 30 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Спасатели вывели из горящего здания на свежий воздух десятерых человек, из которых трое детей. Пожар ликвидирован в 11:02», — информируют чрезвычайники.