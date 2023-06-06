Ворог обстріляв 29 населених пунктів Харківщини та завдав авіаударів – Генштаб

Протягом доби армія РФ завдала авіаударів в районі села Огірцеве Вовчанської громади, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 29 населених пунктів Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка та Берестове.