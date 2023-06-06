Враг обстрелял 29 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудары — Генштаб

В течение суток армия РФ нанесла авиаудары в районе села Огурцово Волчанской громады, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 29 населенных пунктов Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Цегельное, Старица, Волчанск, Зыбино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Меловое, Великий Бурлук, Отрадное и Фиголевка.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка и Берестовое.