Враг обстрелял 29 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудары — Генштаб
В течение суток армия РФ нанесла авиаудары в районе села Огурцово Волчанской громады, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 29 населенных пунктов Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Цегельное, Старица, Волчанск, Зыбино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Меловое, Великий Бурлук, Отрадное и Фиголевка.
На Купянском направлении обстрелам подверглись Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла авиаудары в районе села Огурцово Волчанской громады, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 29 населенных пунктов Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".