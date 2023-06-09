Ворог обстріляв із мінометів прикордонну громаду на Харківщині
Під мінометний обстріл вдень потрапило село Івашки Золочівської громади на Харківщині.
Про це повідомляє місцеве видання “Зоря-news” із посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
“О 13:45 відбувався мінометний обстріл села Івашки. Зазнали пошкоджень господарські будівлі місцевого підприємства. Частково село залишилося без світла. Також знеструмлено село Олександрівка. Жертв немає”, – повідомив Коваленко.
Читайте також: Ворог бив з артилерії та мінометів по двох селах на півночі Харківщини (фото)
Раніше армія РФ вдарила “Шахедами” по об’єктах газовидобутку у Богодухівському районі. Внаслідок пожежі в Краснокутській громаді забруднене повітря. Жителів просять обмежити перебування на повітрі у вихідні.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог обстріляв із мінометів прикордонну громаду на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 18:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під мінометний обстріл вдень потрапило село Івашки Золочівської громади на Харківщині".