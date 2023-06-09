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Ворог обстріляв із мінометів прикордонну громаду на Харківщині

Події 18:28   09.06.2023
Оксана Горун
Ворог обстріляв із мінометів прикордонну громаду на Харківщині

Під мінометний обстріл вдень потрапило село Івашки Золочівської громади на Харківщині.

Про це повідомляє місцеве видання “Зоря-news” із посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

“О 13:45 відбувався мінометний обстріл села Івашки. Зазнали пошкоджень господарські будівлі місцевого підприємства. Частково село залишилося без світла. Також знеструмлено село Олександрівка. Жертв немає”, – повідомив Коваленко.

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    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під мінометний обстріл вдень потрапило село Івашки Золочівської громади на Харківщині".