Враг обстрелял из минометов приграничную громаду на Харьковщине

Под минометный обстрел днем попало село Ивашки Золочевской громады на Харьковщине.

Об этом сообщает местное издание «Зоря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«В 13:45 происходил минометный обстрел села Ивашки. Получили повреждения хозяйственные здания местного предприятия. Частично село осталось без света. Также обесточено село Александровка. Жертв нет», — сообщил Коваленко.

Читайте также: Враг обстрелял с вертолетов села на севере Харьковщины

Ранее армия РФ ударила «Шахедами» по объектам газодобычи в Богодуховском районе. В результате пожара в Краснокутской громаде загрязнен воздух. Жителей просят ограничить пребывание на воздухе в выходные.