Враг обстрелял из минометов приграничную громаду на Харьковщине
Фото: GoogleMaps
Под минометный обстрел днем попало село Ивашки Золочевской громады на Харьковщине.
Об этом сообщает местное издание «Зоря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
«В 13:45 происходил минометный обстрел села Ивашки. Получили повреждения хозяйственные здания местного предприятия. Частично село осталось без света. Также обесточено село Александровка. Жертв нет», — сообщил Коваленко.
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Ранее армия РФ ударила «Шахедами» по объектам газодобычи в Богодуховском районе. В результате пожара в Краснокутской громаде загрязнен воздух. Жителей просят ограничить пребывание на воздухе в выходные.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 18:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под минометный обстрел днем попало село Ивашки Золочевской громады на Харьковщине".