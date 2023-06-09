На Харьковщине загрязнение воздуха после «прилета»: людей просят не гулять

С просьбой провести влажную уборку в домах и ограничить пребывание на воздухе в выходные к жителям обратилось руководство Краснокутской громады. Там фиксируют загрязнение воздуха после пожара на объекте нефтегазовой инфраструктуры.

«Сегодня ночью враг нанес удары по объекту нефтегазовой инфраструктуры нашей громады. В связи с возникшим на предприятии пожаром произошли вредные выбросы в атмосферный воздух, — сообщила глава Краснокутского сельсовета Ирина Карабут. — В связи с ухудшением качества воздуха Государственное учреждение «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины» призывает население Краснокутской громады, а особенно жителей пгт Краснокутск, с. Кочаловка и с. Любовка, не открывать окна, осуществить влажную уборку в домах и ограничить пребывание на улице в эти выходные (особенно это касается детей)».

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Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилетах» по объектам газодобычи, в частности газораспределительной станции в Богодуховском районе. По ней армия РФ ударила дроном-камикадзе «Shahed».