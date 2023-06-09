На Харківщині забруднення повітря після “прильоту”: людей просять не гуляти

З проханням провести вологе прибирання в будинках та обмежити перебування на повітрі у вихідні до мешканців звернулося керівництво Краснокутської громади. Там фіксують забруднення повітря після пожежі на об’єкті нафтогазової інфраструктури.

“Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря, – повідомила голова Краснокутської сільради Ірина Карабут. – У зв’язку з погіршенням якості повітря Державна установа”Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України” закликає населення Краснокутської громади, а особливо жителів смт Краснокутськ, с. Качалівка та с. Любівка, не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними (особливо це стосується дітей)“.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синегубов повідомив про “прильоти” по об’єктах газовидобутку, зокрема газорозподільній станції в Богодухівському районі. По ній армія РФ вдарила дроном-камікадзе “Shahed”.