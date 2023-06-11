РФ перекидає військо на Запоріжжя і під Бахмут із Херсонщини – Маляр
Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснили, аби не допустити наступ Сил оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
«За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії», – розповіла Маляр.
Стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило “звузити” можливу географію активних дій ЗСУ.
Російське керівництво руйнуванням Каховської ГЕС намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 11:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснили, аби не допустити наступ Сил оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. ".