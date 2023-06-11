Live
  • Неділя 11.06.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

РФ перекидає військо на Запоріжжя і під Бахмут із Херсонщини – Маляр

Події 11:06   11.06.2023
Оксана Якушко
РФ перекидає військо на Запоріжжя і під Бахмут із Херсонщини – Маляр

Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснили, аби не допустити наступ Сил оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. 

«За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії», – розповіла Маляр.

Стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило “звузити” можливу географію активних дій ЗСУ.

Російське керівництво руйнуванням Каховської ГЕС намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Читайте також: «На деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій» – Маляр

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харківщині знищили танк РФ, його екіпаж “наздогнала справедливість” (відео)
На Харківщині знищили танк РФ, його екіпаж “наздогнала справедливість” (відео)
10.06.2023
РФ перекидає військо на Запоріжжя і під Бахмут із Херсонщини – Маляр
РФ перекидає військо на Запоріжжя і під Бахмут із Херсонщини – Маляр
11.06.2023
Уночі трьома БПЛА Shahed рф вдарила по підприємству на Харківщині – Синєгубов
Уночі трьома БПЛА Shahed рф вдарила по підприємству на Харківщині – Синєгубов
11.06.2023
Потягом до Європи. Куди можна доїхати з України і скільки це коштує
Потягом до Європи. Куди можна доїхати з України і скільки це коштує
07.06.2023
5 пожеж спричинили удари рф по цивільним об’єктам на Харківщині – ДСНС
5 пожеж спричинили удари рф по цивільним об’єктам на Харківщині – ДСНС
11.06.2023
Авіаударів в районах Кислівки і Котлярівки завдала рф по Харківщині – Генштаб
Авіаударів в районах Кислівки і Котлярівки завдала рф по Харківщині – Генштаб
11.06.2023

Новини за темою:

08:04
Авіаударів в районах Кислівки і Котлярівки завдала рф по Харківщині – Генштаб
11:35
Британська розвідка – про успіхи ЗСУ: росіяни відступають мінними полями
08:04
ЗСУ проводять наступальні операції на чотирьох ділянках фронту – ISW
18:47
ЗСУ втратили ЗРК Iris-T, два танки Leopard 2 и 13 БМП Bradley сьогодні — BILD
14:46
На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено майже дві сотні окупантів

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «РФ перекидає військо на Запоріжжя і під Бахмут із Херсонщини – Маляр»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 11:06;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснили, аби не допустити наступ Сил оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. ".