РФ перебрасывает войска на Запорожье и под Бахмут с Херсонщины – Маляр
Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, совершили, чтобы не допустить наступление Сил обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Стало известно, что противник перемещает свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления, это, прежде всего, подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии», — рассказала Маляр.
Становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Учитывая собственные потери и ограниченность в резервах и понимая неспособность сдержать украинское наступление по разным направлениям, командование российских оккупационных войск решило «сузить» возможную географию активных действий ВСУ.
Российское руководство разрушением Каховской ГЭС пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 11:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, совершили, чтобы не допустить наступление Сил обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.".