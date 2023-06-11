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РФ перебрасывает войска на Запорожье и под Бахмут с Херсонщины – Маляр

Происшествия 11:06   11.06.2023
Оксана Якушко
РФ перебрасывает войска на Запорожье и под Бахмут с Херсонщины – Маляр

Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, совершили, чтобы не допустить наступление Сил обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Стало известно, что противник перемещает свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления, это, прежде всего, подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии», — рассказала Маляр.

Становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Учитывая собственные потери и ограниченность в резервах и понимая неспособность сдержать украинское наступление по разным направлениям, командование российских оккупационных войск решило «сузить» возможную географию активных действий ВСУ.

Российское руководство разрушением Каховской ГЭС пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

Читайте также: «На некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям» – Маляр

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 11:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, совершили, чтобы не допустить наступление Сил обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.".