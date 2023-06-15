12 років за ґратами проведе ексслідчий, який працював на окупантів в Балаклії

Під час окупації Балаклії на Харківщині 33-річний чоловік добровільно працював в так званій “народній міліції” під керівництвом загарбників.

За даними Харківської обласної прокуратури, ексслідчий обійняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «народній міліції».

Окупанти довірили колаборанту не так і багато: переважно він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.

На початку жовтня минулого року колаборанта викрили правоохоронці та затримали його.

Чоловіка визнали винним в добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Він проведе за ґратами 12 років з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.