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12 лет за решеткой проведет следователь, работавший на оккупантов в Балаклее

Общество 11:59   15.06.2023
Виктория Яковенко
12 лет за решеткой проведет следователь, работавший на оккупантов в Балаклее Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время оккупации Балаклеи на Харьковщине 33-летний мужчина добровольно работал в так называемой «народной милиции» под руководством захватчиков.

По данным Харьковской областной прокуратуры, экс-следователь занял должность «полицейского охраны» в так называемой «народной милиции».

Оккупанты доверили коллаборанту не так много: в основном он охранял административные здания, склады и местного «сборщика налогов», когда тот собирал «дань» на рынке.

В начале октября прошлого года коллаборанта разоблачили правоохранители и задержали его.

Мужчину признали виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком 12 лет, с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Балаклеи на Харьковщине 33-летний мужчина добровольно работал в так называемой «народной милиции» под руководством захватчиков.".