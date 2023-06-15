12 лет за решеткой проведет следователь, работавший на оккупантов в Балаклее
Во время оккупации Балаклеи на Харьковщине 33-летний мужчина добровольно работал в так называемой «народной милиции» под руководством захватчиков.
По данным Харьковской областной прокуратуры, экс-следователь занял должность «полицейского охраны» в так называемой «народной милиции».
Оккупанты доверили коллаборанту не так много: в основном он охранял административные здания, склады и местного «сборщика налогов», когда тот собирал «дань» на рынке.
В начале октября прошлого года коллаборанта разоблачили правоохранители и задержали его.
Мужчину признали виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком 12 лет, с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Балаклеи на Харьковщине 33-летний мужчина добровольно работал в так называемой «народной милиции» под руководством захватчиков.".