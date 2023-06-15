12 лет за решеткой проведет следователь, работавший на оккупантов в Балаклее

Во время оккупации Балаклеи на Харьковщине 33-летний мужчина добровольно работал в так называемой «народной милиции» под руководством захватчиков.

По данным Харьковской областной прокуратуры, экс-следователь занял должность «полицейского охраны» в так называемой «народной милиции».

Оккупанты доверили коллаборанту не так много: в основном он охранял административные здания, склады и местного «сборщика налогов», когда тот собирал «дань» на рынке.

В начале октября прошлого года коллаборанта разоблачили правоохранители и задержали его.

Мужчину признали виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком 12 лет, с конфискацией имущества.