Розбещував дітей. На пляжі в Харківській області поліція схопила збоченця

37-річного зловмисника поліція Харківської області затримала за розбещення неповнолітніх, яке небайдужі жінки помітили на пляжі.

Жінки повідомили про чоловіка, який чіпляється до дітей, у поліцію. Під час перевірки правоохоронці встановили, що збоченцем виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

15 червня слідчі за клопотанням місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.