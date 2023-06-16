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Розбещував дітей. На пляжі в Харківській області поліція схопила збоченця

Суспільство 18:30   16.06.2023
Оксана Якушко
Розбещував дітей. На пляжі в Харківській області поліція схопила збоченця

37-річного зловмисника поліція Харківської області затримала за розбещення неповнолітніх, яке небайдужі жінки помітили на пляжі.

Жінки повідомили про чоловіка, який чіпляється до дітей, у поліцію. Під час перевірки правоохоронці встановили, що збоченцем виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального  кодексу України.

15 червня слідчі за клопотанням місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Розбещував дітей. На пляжі в Харківській області поліція схопила збоченця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річного зловмисника поліція Харківської області затримала за розбещення неповнолітніх, яке небайдужі жінки помітили на пляжі.".