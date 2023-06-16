Розбещував дітей. На пляжі в Харківській області поліція схопила збоченця
37-річного зловмисника поліція Харківської області затримала за розбещення неповнолітніх, яке небайдужі жінки помітили на пляжі.
Жінки повідомили про чоловіка, який чіпляється до дітей, у поліцію. Під час перевірки правоохоронці встановили, що збоченцем виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
15 червня слідчі за клопотанням місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 18:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річного зловмисника поліція Харківської області затримала за розбещення неповнолітніх, яке небайдужі жінки помітили на пляжі.".