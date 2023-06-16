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Развращал детей. На пляже в Харьковской области полиция схватила извращенца

Общество 18:30   16.06.2023
Оксана Якушко
Развращал детей. На пляже в Харьковской области полиция схватила извращенца

37-летнего злоумышленника полиция Харьковской области задержала за развращение несовершеннолетних, которое неравнодушные женщины заметили на пляже.

Женщины сообщили о мужчине, который цепляется к детям, в полицию. Во время проверки правоохранители установили, что извращенцем оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

15 июня следователи по ходатайству местной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. В тот же день ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летнего злоумышленника полиция Харьковской области задержала за развращение несовершеннолетних, которое неравнодушные женщины заметили на пляже.".