Развращал детей. На пляже в Харьковской области полиция схватила извращенца

37-летнего злоумышленника полиция Харьковской области задержала за развращение несовершеннолетних, которое неравнодушные женщины заметили на пляже.

Женщины сообщили о мужчине, который цепляется к детям, в полицию. Во время проверки правоохранители установили, что извращенцем оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

15 июня следователи по ходатайству местной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. В тот же день ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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