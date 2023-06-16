Развращал детей. На пляже в Харьковской области полиция схватила извращенца
37-летнего злоумышленника полиция Харьковской области задержала за развращение несовершеннолетних, которое неравнодушные женщины заметили на пляже.
Женщины сообщили о мужчине, который цепляется к детям, в полицию. Во время проверки правоохранители установили, что извращенцем оказался ранее судимый 37-летний местный житель.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
15 июня следователи по ходатайству местной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. В тот же день ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 18:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летнего злоумышленника полиция Харьковской области задержала за развращение несовершеннолетних, которое неравнодушные женщины заметили на пляже.".