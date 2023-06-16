У Харкові через рік пошуків господарі знайшли собаку, який втік від обстрілів

У Харкові господарі понад рік шукали собаку, який втік від гучних звуків на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як розповіли в КП «Центр поводження з тваринами», пес Рафаель втік з подвір’я свого будинку навесні 2022 року. Власники одразу почали розшукувати собаку, та все було марно.

До міського притулку Рафаель потрапив у листопаді 2022 року. Тут він пройшов карантинні заходи, отримав потрібні вакцинації, та нове ім’я Тайгер.

«Тайгер декілька разів «падав на око» охочим взяти тварину з притулку, але щоразу вони змінювали свій вибір на користь іншого песика. Напевно то сама доля, може всесвіт чи невідомо ще яка сила відводила від собаки потенційних власників, бо Тайгер мав повернутися назад додому», – розповіли у КП.

Увесь цей час справжні власники собаки продовжували пошуки, але впізнати його за фото було важко, адже за рік він суттєво виріс.

Як пояснили в КП, ідентифікувати собаку вдалося за плямами на животі. А потім пес сам упізнав справжніх господарів, коли вони приїхали за ним.