В Харькове спустя год поисков хозяева нашли собаку, сбежавшую от обстрелов

В Харькове хозяева больше года искали собаку, сбежавшую от громких звуков в начале полномасштабного вторжения РФ.

Как рассказали в КП «Центр обращения с животными», пес Рафаэль скрылся со двора своего дома весной 2022 года. Владельцы сразу начали разыскивать собаку, но все было бесполезно.

В городской приют Рафаэль попал в ноябре 2022 года. Здесь он прошел карантинные меры, получил нужные вакцинации и новое имя Тайгер.

«Тайгер несколько раз «падал на глаз» желающим взять животное из приюта, но каждый раз они меняли свой выбор в пользу другой собачки. Наверное, судьба, может, вселенная или неизвестно еще какая сила отводила от собаки потенциальных владельцев, потому что Тайгер должен был вернуться домой», — рассказали в КП.

Все это время настоящие владельцы собаки продолжали поиски, но узнать его за фото было трудно, ведь спустя год он существенно вырос.

Как объяснили в КП, идентифицировать собаку удалось по пятнам на животе. А потом пес сам узнал своих хозяев, когда они приехали за ним.