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П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря

Події 11:21   18.06.2023
Олена Нагорна
П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря

Вдень 17 червня співробітники патрульної поліції зупинили на вулиці Клочківській авто Daewoo Lanos: водій порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,08 проміле алкоголю, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Чоловік запропонував копам хабар у 5 тисяч гривень. Водія попередили про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 17 червня співробітники патрульної поліції зупинили на вулиці Клочківській авто Daewoo Lanos: водій порушив правила дорожнього руху.".