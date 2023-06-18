П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря
Вдень 17 червня співробітники патрульної поліції зупинили на вулиці Клочківській авто Daewoo Lanos: водій порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,08 проміле алкоголю, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Чоловік запропонував копам хабар у 5 тисяч гривень. Водія попередили про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 11:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 17 червня співробітники патрульної поліції зупинили на вулиці Клочківській авто Daewoo Lanos: водій порушив правила дорожнього руху.".