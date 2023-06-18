П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря

Вдень 17 червня співробітники патрульної поліції зупинили на вулиці Клочківській авто Daewoo Lanos: водій порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,08 проміле алкоголю, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Чоловік запропонував копам хабар у 5 тисяч гривень. Водія попередили про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.