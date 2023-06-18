Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 5 тысяч гривен взятки

Днем 17 июня сотрудники патрульной полиции остановили на улице Клочковской авто Daewoo Lanos: водитель нарушил правила дорожного движения.

Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Прибор Drager зафиксировал 2,08 промилле алкоголя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина предложил копам взятку в 5 тысяч гривен. Водителя предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Поэтому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.