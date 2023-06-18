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Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 5 тысяч гривен взятки

Происшествия 11:21   18.06.2023
Елена Нагорная
Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 5 тысяч гривен взятки Фото: УПП в Харьковской области

Днем 17 июня сотрудники патрульной полиции остановили на улице Клочковской авто Daewoo Lanos: водитель нарушил правила дорожного движения.

Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Прибор Drager зафиксировал 2,08 промилле алкоголя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина предложил копам взятку в 5 тысяч гривен. Водителя предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Поэтому патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 17 июня сотрудники патрульной полиции остановили на улице Клочковской авто Daewoo Lanos: водитель нарушил правила дорожного движения.".