Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео)
Фото: соцсети
Вечером 17 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили три человека.
Столкнулись Toyota Camry, Renault Scenic и Chevrolet Volt, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели выехали на вызов в 19:08. Водителя Toyota деблокировали из разбитого авто при помощи специнструмента.
Видео: соцсети
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 09:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 17 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили три человека.".