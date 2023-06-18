Live
  • Воскресенье 18.06.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео)

Происшествия 09:00   18.06.2023
Елена Нагорная
Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео) Фото: соцсети

Вечером 17 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили три человека.

Столкнулись Toyota Camry, Renault Scenic и Chevrolet Volt, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели выехали на вызов в 19:08. Водителя Toyota деблокировали из разбитого авто при помощи специнструмента.

Видео: соцсети

Читайте также: «Мажорное» ДТП на Гагарина: дело Харьковского начали рассматривать в суде

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео)
Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео)
18.06.2023
Жителям двух районов Харькова до полуночи отключают холодную воду
Жителям двух районов Харькова до полуночи отключают холодную воду
18.06.2023
Терехов объяснил, когда в школах Харькова начнут комбинированное обучение
Терехов объяснил, когда в школах Харькова начнут комбинированное обучение
17.06.2023
Утром враг ударил по Купянску, у Берестового — отступил с потерями — Синегубов
Утром враг ударил по Купянску, у Берестового — отступил с потерями — Синегубов
18.06.2023
Женщина потеряла 5-летнего сына на станции харьковского метро — Тимошко
Женщина потеряла 5-летнего сына на станции харьковского метро — Тимошко
18.06.2023
Два российских вертолета, «Шахеды» и другие дроны «приземлила» украинская ПВО
Два российских вертолета, «Шахеды» и другие дроны «приземлила» украинская ПВО
18.06.2023

Новости по теме:

09:17
Утром враг ударил по Купянску, у Берестового — отступил с потерями — Синегубов
09:00
Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео)
08:25
Жителям двух районов Харькова до полуночи отключают холодную воду
07:55
Больше двадцати сел и поселков Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
20:06
Сотни тонн грузов: как украинцы из Австрии помогают харьковчанам (сюжет)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 17 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили три человека.".