Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: сообщается о троих пострадавших (видео)

Вечером 17 июня на улице Клочковской в Харькове произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы получили три человека.

Столкнулись Toyota Camry, Renault Scenic и Chevrolet Volt, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели выехали на вызов в 19:08. Водителя Toyota деблокировали из разбитого авто при помощи специнструмента.

Видео: соцсети