«Мажорное» ДТП на Гагарина: дело Харьковского начали рассматривать в суде

16 июня состоялось подготовительное судебное заседание по делу Николая Харьковского, который в октябре 2021 года на Infiniti врезался в Chevrolet на проспекте Гагарина, в результате чего погиб один человек.

«Через более полутора года суд назначил обвинительный акт для рассмотрения», — сообщил адвокат юридической компании «Миллер», представляющей интересы семьи погибшего мужчины, Артем Облетов.

По словам адвоката, обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд еще в январе прошлого года, но из-за ряда факторов, в частности, изменение мест жительства участников процесса, война, служба в ВСУ, продолжение лечения потерпевших – замедлили рассмотрение дела.

На следующем заседании запланировано:

– получение досудебного доклада от представителя уполномоченного органа по вопросам пробации (информация о характеристике обвиняемого);

– объявление обвинения и получение официальной позиции защиты в отношении его;

– установление порядка и объема исследования доказательств.

Адвокат также сообщил, что завершено расследование и по делу отца Николая Харьковского. Ему сообщили о подозрении по статье 166 УКУ (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним также, 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове Infiniti, ехавший на красный свет светофора, на полной скорости врезался в Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. 16-летнего Николая Харьковского задержали. Эксперты установили, что за рулем Infiniti в момент аварии находился именно он. Также специалисты доказали его вменяемость и то, что ДТП произошло в результате нарушения ПДД. Подросток ехал со скоростью 180 км/ч. Infiniti, которым управлял Харьковский, был исправен.