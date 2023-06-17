«Мажорна» ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського почали розглядати у суді

16 червня, відбулося підготовче судове засідання у справі Миколи Харківського, який у жовтні 2021 року на Infiniti врізався у Chevrolet на проспекті Гагаріна, внаслідок чого загинула одна людина.

«Через понад півтора року суд призначив обвинувальний акт до розгляду», – повідомив адвокат юридичної компанії «Міллер», яка представляє інтереси родини загиблого чоловіка, Артем Облетов.

За словами адвоката, обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду ще у січні минулого року, втім низка чинників, зокрема, зміна місць проживання учасників процесу, війна, служба у ЗСУ, продовження лікування потерпілих – уповільнили розгляд справи.

На наступному засіданні заплановано:

– отримання досудової доповіді від представника уповноваженого органу з питань пробації (інформація щодо характеристики обвинуваченого);

– оголошення обвинувачення та отримання офіційної позиції захисту відносно нього;

– встановлення порядку та обсягу дослідження доказів.

Адвокат також повідомив, що завершено розслідування й у справі батька Миколи Харківського. Йому повідомили про підозру за статтею 166 ККУ (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо також, 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові Infiniti, який їхав на червоне світло світлофора, врізався в Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. 16-річного Миколу Харківського затримали. Експерти встановили, що за кермом Infiniti в момент аварії був саме він. Також фахівці довели його осудність і те, що ДТП сталася внаслідок порушення ПДР. Підліток їхав зі швидкістю 180 км/год. Авто, яким керував Харківський, було справним.