Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: троє постраждалих (відео)
Увечері 17 червня на вулиці Клочківській у Харкові сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Травми отримали троє людей.
Зіткнулися Toyota Camry, Renault Scenic та Chevrolet Volt, пише ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники виїхали на виклик о 19:08. Водія Toyota деблокували із розбитого авто за допомогою спецінструменту.
Відео: соцмережі
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 09:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 17 червня на вулиці Клочківській у Харкові сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Травми отримали троє людей.".