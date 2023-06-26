Вирок убивцям Катерини Гандзюк. Замовник і виконавець отримали по 10 років

Дніпровський райсуд Києва сьогодні, 26 червня, оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислав Мангер та Олексій Левін отримали по 10 років позбавлення волі. Трансляцію з залу суду вело Суспільне.

Суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав понад три роки. Мангера обвинувачують у замовленні нападу, а Левін, за даними слідства, стежив за Гандзюк і організував напад на активістку.

Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Катерина Гандзюк — громадська діячка, колишня радниця міського голови Херсона, виконувала обов’язки керівниці справами виконавчого комітету Херсонської міськради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили кислотою. З опіками її доправили в реанімацію, вона перенесла понад 10 операцій. 4 листопада Катерина померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки.

Правоохоронці встановили підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк. Це Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін. Вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством, отримавши від 3 до 6,5 років тюрми. Підозрюваними співорганізаторами злочину є експомічник нардепа Паламарчука Ігор Павловський та радник голови Херсонської облради Олексій Левін, а замовником — голова Херсонської облради Владислав Мангер. Перед нападом Левіна і Мангера Гандзюк звинуватила у причетності до підпалу Олешківського лісу задля безперешкодного списання та розпилу.

Павловського, у жовтні 2020 року його засудили умовно. Його визнали винним у замовчуванні фактів щодо нападу на Гандзюк. На допиті Павловський сказав, що за нападом стоять Мангер та його радник Левін, оскільки Гандзюк “забагато гавкала”.

Левін переховувався від слідства за кордоном. Його затримали у Болгарії 24 січня 2020 року. Болгарські правоохоронці повідомили, що ідентифікували Левіна за відбитками пальців, адже підозрюваний змінив зовнішність. Інтерпол передав Левіна в Україну, урешті його взяли під варту. За даними слідства, він слідкував за Гандзюк і організував напад на активістку.

Мангера у червні 2020-го взяли під варту. Його обвинувачують у замовленні нападу на Гандзюк.

Друзі та родичі Катерини Гандзюк вважають, що до злочину причетні також ексочільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук і правоохоронці, які допомагали тікати Левіну.