Батька Миколи Харківського судитимуть, мати – можуть оголосити у розшук

До суду направили обвинувальний акт щодо 50-річного батька Миколи Харківського, який у жовтні 2021 року на “Infiniti” врізався у “Chevrolet” на проспекті Гагаріна, внаслідок чого загинула одна людина.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Справу щодо батька Харківського розглядатимуть у Червонозаводському суді Харкова. А мати наразі переховується від слідства. ЇЇ можуть оголосити у розшук, зазначили правоохоронці.

Батька обвинувачують за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ). Cанкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо також, 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові “Infiniti”, який їхав на червоне світло світлофора, врізався в “Chevrolet”. 58-річний водій “Chevrolet” загинув на місці. 16-річного Миколу Харківського затримали. Експерти встановили, що за кермом “Infiniti” в момент аварії був саме він. Також фахівці довели його осудність і те, що ДТП сталася внаслідок порушення ПДР. Підліток їхав зі швидкістю 180 км/год. Авто, яким керував Харківський, було справним.