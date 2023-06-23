Отца Николая Харьковского будут судить, мать – могут объявить в розыск
В суд направили обвинительный акт в отношении 50-летнего отца Николая Харьковского, который в октябре 2021 года на Infiniti врезался в Chevrolet на проспекте Гагарина, в результате чего погиб один человек.
«Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетний парень в течение 2019-2021 годов совершил ряд административных и уголовных правонарушений в результате длительной и системной безответственности собственных родителей», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Дело в отношении отца Харьковского будут рассматривать в Червонозаводском суде Харькова. А мать скрывается от следствия. Ее могут объявить в розыск, отметили правоохранители.
Отца обвиняют по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УКУ). Cанкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним также, 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове Infiniti, ехавший на красный свет светофора, на полной скорости врезался в Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. 16-летнего Николая Харьковского задержали. Эксперты установили, что за рулем Infiniti в момент аварии находился именно он. Также специалисты доказали его вменяемость и то, что ДТП произошло в результате нарушения ПДД. Подросток ехал со скоростью 180 км/ч. Infiniti, которым управлял Харьковский, был исправен.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинительный акт в отношении 50-летнего отца Николая Харьковского, который в октябре 2021 года на Infiniti врезался в Chevrolet на проспекте Гагарина, в результате чего погиб один человек.".