Приговор убийцам Екатерины Гандзюк. Заказчик и исполнитель получили по 10 лет

Днепровский райсуд Киева сегодня, 26 июня, объявил приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Владислав Мангер и Алексей Левин получили по 10 лет лишения свободы. Трансляцию из зала суда вело Суспільне.

Суд над Владиславом Мангером и Алексеем Левиным длился более трех лет. Мангера обвиняют в заказе нападения, а Левин, по данным следствия, следил за Гандзюк и организовал нападение на активистку.

Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального ущерба — 15 миллионов гривен.

Екатерина Гандзюк — общественный деятель, бывшая советница городского головы Херсона, исполняла обязанности управделами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. С ожогами ее доставили в реанимацию, она перенесла более 10 операций. 4 ноября Екатерина скончалась в киевской больнице от разрыва тромба. Ей было 34 года.

Правоохранители установили подозреваемых в организации и исполнении нападения на Гандзюк. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив от 3 до 6,5 лет тюрьмы. Подозреваемыми соорганизаторами преступления являются экспомощник нардепа Паламарчука Игорь Павловский и советник главы Херсонского облсовета Алексей Левин, а заказчиком – председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Перед нападением Левина и Мангера Гандзюк обвинила в причастности к поджогу Олешковского леса для беспрепятственного списания и распила.

Павловского в октябре 2020 осудили условно. Его признали виновным в умалчивании фактов нападения на Гандзюк. На допросе Павловский сказал, что за нападением стоят Мангер и его советник Левин, поскольку Гандзюк «много гавкала».

Левин скрывался от следствия за границей. Его задержали в Болгарии 24 января 2020 года. Болгарские правоохранители сообщили, что идентифицировали Левина по отпечаткам пальцев, ведь подозреваемый изменил облик. Интерпол передал Левина в Украину, наконец его взяли под стражу. По данным следствия, он следил за Гандзюком и организовал нападение на активистку.

Мангера в июне 2020-го заключили под стражу. Его обвиняют в заказе нападения на Гандзюк.

Друзья и родственники Екатерины Гандзюк считают, что к преступлению причастны также экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рыщук и правоохранители, которые помогали бежать Левину.