У Харкові трьох комунальників оштрафували за премію начальника

Харківська обласна прокуратура повідомила рішення суду у справі з ознаками корупції. Справу розглядав Червонозаводський райсуд у Харкові.

“Постановами Червонозаводського районного суду визнано винними за ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП трьох посадових осіб одного з комунальних закладів м. Харкова у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено стягнення у виді штрафу”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Як виявилося, вина трьох комунальників полягала в тому, що вони “не вжили заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”. А саме – преміювали свого керівника.

За інформацією прокурорів, загалом у поточному році суди на Харківщині притягли до адмінвідповідальності 15 осіб, які вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією.