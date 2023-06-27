У Харкові трьох комунальників оштрафували за премію начальника
Харківська обласна прокуратура повідомила рішення суду у справі з ознаками корупції. Справу розглядав Червонозаводський райсуд у Харкові.
“Постановами Червонозаводського районного суду визнано винними за ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП трьох посадових осіб одного з комунальних закладів м. Харкова у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено стягнення у виді штрафу”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури
Як виявилося, вина трьох комунальників полягала в тому, що вони “не вжили заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”. А саме – преміювали свого керівника.
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За інформацією прокурорів, загалом у поточному році суди на Харківщині притягли до адмінвідповідальності 15 осіб, які вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила рішення суду у справі з ознаками корупції. Справу розглядав Червонозаводський райсуд у Харкові".