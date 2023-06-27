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Харківська чиновниця, спіймана на хабарі, заплатила заставу 1 млн грн

Суспільство 10:22   27.06.2023
Оксана Горун
Харківська чиновниця, спіймана на хабарі, заплатила заставу 1 млн грн Фото: ДБР

Начальниця харківського облуправління Держпродспоживслужби вийшла з СІЗО під заставу, повідомляє видання “Думка” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

З СІЗО вийшли сама начальниця обласного управління Держпродспоживслужби та один із її підлеглих. Вони обидва проходять у справі про здирництво. За вихід на свободу підозрювана заплатила заставу – 1 млн грн. У гучній справі є чотири фігуранти. Усім їм минулого тижня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з правом внести заставу.

“Керівниця і ще один працівник – тримання під вартою із заставою у 1 млн 75 тис. грн. Вони вже сплатили і вийшли із СІЗО. Інші двоє досі під вартою”, — повідомило джерело харківського видання.

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    • Нагадаємо, банду здирників, що процвітала у Держпродспоживслужбі, викрило ДБР. 19 червня керівництво ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області затримали. За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями та штрафами. У справі четверо підозрюваних – їх затримали після отримання чергової “місячної плати”. У ході слідчих дій у службових приміщеннях та вдома у злочинців вилучили понад 100 тис. доларів США та 5 тис. євро.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 10:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальниця харківського облуправління Держпродспоживслужби вийшла з СІЗО під заставу, повідомляє видання “Думка” з посиланням на джерела у правоохоронних органах".