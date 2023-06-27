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Начальница Госпродпотребслужбы, пойманная на взятке, заплатила залог 1 млн грн

Общество 10:22   27.06.2023
Оксана Горун
Начальница Госпродпотребслужбы, пойманная на взятке, заплатила залог 1 млн грн Фото: ГБР

Начальница харьковского облуправления Госпродпотребслужбы вышла из СИЗО под залог, сообщает издание «Думка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Из СИЗО вышла сама начальница областного управления Госпродпотребслужбы и один из ее подчиненных. Они оба проходят по делу о вымогательстве (и получении) взяток. За выход на свободу подозреваемая заплатила залог — 1 млн грн. В громком деле есть четыре фигуранта. Всем им на прошлой неделе Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, но с правом внести залог.

«Руководитель и еще один работник – содержание под стражей с залогом в 1 млн 75 тыс. грн. Они уже оплатили и вышли из СИЗО. Остальные двое до сих пор под стражей», — сообщил источник харьковского издания.

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    • Напомним, банду вымогателей, процветавшую в Госпродпотребслужбе, разоблачило ГБР. 19 июня руководство ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области задержали. По данным следствия, фигуранты вымогали деньги у предпринимателей, запугивая их искусственными проверками и разными санкциями и штрафами. В деле четыре подозреваемых — их задержали после получения очередной «месячной платы». В ходе следственных действий в служебных помещениях и дома у преступников изъяли более 100 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 10:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальница харьковского облуправления Госпродпотребслужбы вышла из СИЗО под залог, сообщает издание «Думка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах".