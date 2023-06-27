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В Харькове трех коммунальщиков оштрафовали за премию начальника

Общество 10:39   27.06.2023
Оксана Горун
В Харькове трех коммунальщиков оштрафовали за премию начальника

Харьковская областная прокуратура сообщила о решении суда по делу с признаками коррупции. Дело рассматривал Червонозаводский райсуд в Харькове.

«Постановлениями Червонозаводского районного суда признаны виновными по ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП три должностных лица одного из коммунальных учреждений г. Харькова в совершении правонарушений, связанных с коррупцией. На них наложено взыскание в виде штрафа», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Как оказалось, вина трех коммунальщиков состояла в том, что они «не приняли меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов». А именно — премировали своего руководителя.

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По информации прокуроров, в целом в текущем году суды на Харьковщине привлекли к админответственности 15 человек, совершивших правонарушения, связанные с коррупцией.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 10:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о решении суда по делу с признаками коррупции. Дело рассматривал Червонозаводский райсуд в Харькове".