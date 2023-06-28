На Харківщині повернули світло в село, де окупанти зруйнували 80% мереж
Фото: ХОВА
Енергетики заживили село Верхній Салтів Чугуївського району.
Про це повідомили у ХОВА. Населений пункт тривалий час перебував під окупацією ворога і зазнав руйнувань в результаті бойових дій, які точилися на території громади.
«Пошкоджень зазнали близько 80% електромережі. Відновлювальні роботи ускладнювалися через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію. Енергетиками довелося працювати у чіткій взаємодії із саперами. Через ворожі обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів», – зазначили у ХОВА.
Наразі, за даними ОВА, відновлювальні роботи у громаді завершені, у населеному пункті повністю заживили 193 точки обліку.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили село Верхній Салтів Чугуївського району.".