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На Харківщині повернули світло в село, де окупанти зруйнували 80% мереж

Суспільство 12:39   28.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині повернули світло в село, де окупанти зруйнували 80% мереж Фото: ХОВА

Енергетики заживили село Верхній Салтів Чугуївського району.

Про це повідомили у ХОВА. Населений пункт тривалий час перебував під окупацією ворога і зазнав руйнувань в результаті бойових дій, які точилися на території громади.

«Пошкоджень зазнали близько 80% електромережі. Відновлювальні роботи ускладнювалися через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію. Енергетиками довелося працювати у чіткій взаємодії із саперами. Через ворожі обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів», – зазначили у ХОВА.

Наразі, за даними ОВА, відновлювальні роботи у громаді завершені, у населеному пункті повністю заживили 193 точки обліку.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 12:39;

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