На Харьковщине вернули свет в село, где оккупанты разрушили 80% сетей
Фото: ХОВА
Энергетики запитали село Верхний Салтов Чугуевского района.
Об этом сообщили в ХОВА. Населенный пункт долгое время находился под оккупацией врага.
«Повреждения получили около 80% электросети. Восстановительные работы усложнялись из-за плотной заминированности, а также непростой военной ситуации. Энергетикам пришлось работать в четком взаимодействии с саперами. Из-за вражеских обстрелов возле села некоторые участки приходилось ремонтировать несколько раз», — отметили в ХОВА.
Сейчас, по данным ОВА, восстановительные работы в громаде завершены. В населенном пункте полностью запитали 193 точки учета.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали село Верхний Салтов Чугуевского района.".