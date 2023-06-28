На Харьковщине вернули свет в село, где оккупанты разрушили 80% сетей

Энергетики запитали село Верхний Салтов Чугуевского района.

Об этом сообщили в ХОВА. Населенный пункт долгое время находился под оккупацией врага.

«Повреждения получили около 80% электросети. Восстановительные работы усложнялись из-за плотной заминированности, а также непростой военной ситуации. Энергетикам пришлось работать в четком взаимодействии с саперами. Из-за вражеских обстрелов возле села некоторые участки приходилось ремонтировать несколько раз», — отметили в ХОВА.

Сейчас, по данным ОВА, восстановительные работы в громаде завершены. В населенном пункте полностью запитали 193 точки учета.