СБУ встановила танкістів рф, що прицільно стріляли по будинках на Харківщині

Воєнними злочинцями виявились 20-річні військовослужбовці зс рф: навідник – оператор танку Юрій Запорожський та його командир Микита Хлистов, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

СБУ встановила, що російські танкісти 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнули державний кордон України. Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, вони брали безпосередню участь у захопленні населених пунктів на Харківщині.

Зокрема зафіксовано, що 29 квітня 2022 року, виконуючи наказ свого командира, навідник-оператор танку здійснив не менше чотирьох прямих пострілів в приватні будинки села Верхня Роганка Харківської області, що не є військовою ціллю, а навпаки були заселені виключно цивільними особами.

У результаті прямого влучання осколково-фугасних танкових снарядів калібру 125 мм зруйновано два приватних будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Після ураження помешкань, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ заочно повідомили воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення їх місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.