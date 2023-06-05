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Біля кордону з Харківщиною знищили техніку РФ, у тому числі два танки (відео)

Події 10:43   05.06.2023
Оксана Горун
Біля кордону з Харківщиною знищили техніку РФ, у тому числі два танки (відео)

Легіон “Свобода Росії” заявив про знищення ворожих танків, БМП та БРДМ біля кордону – у районі КПП “Шебекіно”.

“Цієї ночі з використанням дронів групи Легіону знищили два танки, один БМП-3 та один БРДМ у районі КПП Шебекіно”, – поінформували в телеграм-каналі ЛСР.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легіон “Свобода Росії” заявив про знищення ворожих танків, БМП та БРДМ біля кордону – у районі КПП “Шебекіно”".