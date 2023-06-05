Біля кордону з Харківщиною знищили техніку РФ, у тому числі два танки (відео)

Легіон “Свобода Росії” заявив про знищення ворожих танків, БМП та БРДМ біля кордону – у районі КПП “Шебекіно”.

“Цієї ночі з використанням дронів групи Легіону знищили два танки, один БМП-3 та один БРДМ у районі КПП Шебекіно”, – поінформували в телеграм-каналі ЛСР.