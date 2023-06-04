РДК і ЛСР заявили, що вже в передмісті Шебекіно та пропонують зустріч Гладкову
Російський добровольчий корпус та легіон “Свобода Росії” заявили про входження своєї передової штурмової групи до передмістя Шебекіно Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляється в Telegram-каналах РДК та ЛСР.
Також командир РДК та представник легіону “Свобода Росії” звернулися до губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова. Вони запропонували віддати йому полонених російських військових в обмін на зустріч у стінах храму у Новій Таволжанці та можливість поспілкуватися.
“Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я приїду особисто з представником легіону “Свобода Росії” та полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, так виявите справжню громадянську мужність!” – йдеться у зверненні.
Відео: РДК
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 14:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський добровольчий корпус та легіон “Свобода Росії” заявили про входження своєї передової штурмової групи до передмістя Шебекіно Бєлгородської області РФ.".