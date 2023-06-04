Повідомляють про активні бої в районі Нової Таволжанки на Бєлгородщині (відео)
У районі Нової Таволжанки Шебекинського району Бєлгородської області РФ точаться активні бої, пише в Telegram легіон “Свобода Росії”.
“Путінські війська продовжують крити важкою артилерією будинки з мирними жителями. Закликаємо місцевих не виходити з укриттів”, – йдеться у публікації підрозділу.
Відео: легіон “Свобода Росії”
Читайте також: Легіон «Свобода Росії» показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Повідомляють про активні бої в районі Нової Таволжанки на Бєлгородщині (відео)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 10:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Нової Таволжанки Шебекинського району Бєлгородської області РФ точаться активні бої, пише в Telegram легіон “Свобода Росії”.".