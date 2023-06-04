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Повідомляють про активні бої в районі Нової Таволжанки на Бєлгородщині (відео)

Світ 10:27   04.06.2023
Олена Нагорна
Повідомляють про активні бої в районі Нової Таволжанки на Бєлгородщині (відео)

У районі Нової Таволжанки Шебекинського району Бєлгородської області РФ точаться активні бої, пише в Telegram легіон “Свобода Росії”.

“Путінські війська продовжують крити важкою артилерією будинки з мирними жителями. Закликаємо місцевих не виходити з укриттів”, – йдеться у публікації підрозділу.

Відео: легіон “Свобода Росії”

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 10:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Нової Таволжанки Шебекинського району Бєлгородської області РФ точаться активні бої, пише в Telegram легіон “Свобода Росії”.".