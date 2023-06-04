Повідомляють про активні бої в районі Нової Таволжанки на Бєлгородщині (відео)

У районі Нової Таволжанки Шебекинського району Бєлгородської області РФ точаться активні бої, пише в Telegram легіон “Свобода Росії”.

“Путінські війська продовжують крити важкою артилерією будинки з мирними жителями. Закликаємо місцевих не виходити з укриттів”, – йдеться у публікації підрозділу.

Відео: легіон “Свобода Росії”