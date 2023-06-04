Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)

Бійці легіону “Свобода Росії” показали кадри знищення супротивника у Бєлгородській області РФ.

“Продовжуємо знищувати ворога. Росія буде вільною!” – пишуть у Telegram підрозділу.

“Ворожа піхота та техніка ховається у посадках, думаючи, що ми їх там не знайдемо. Але ми знайдемо”, – йдеться у ще одному повідомленні.

Відео: легіон “Свобода Росії”