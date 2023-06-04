Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)
Бійці легіону “Свобода Росії” показали кадри знищення супротивника у Бєлгородській області РФ.
“Продовжуємо знищувати ворога. Росія буде вільною!” – пишуть у Telegram підрозділу.
“Ворожа піхота та техніка ховається у посадках, думаючи, що ми їх там не знайдемо. Але ми знайдемо”, – йдеться у ще одному повідомленні.
Відео: легіон “Свобода Росії”
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 09:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці легіону “Свобода Росії” показали кадри знищення супротивника у Бєлгородській області РФ.".