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Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)

Світ 09:39   04.06.2023
Олена Нагорна
Легіон “Свобода Росії” показав, як знищує ворога на Бєлгородщині (відео)

Бійці легіону “Свобода Росії” показали кадри знищення супротивника у Бєлгородській області РФ.

“Продовжуємо знищувати ворога. Росія буде вільною!” пишуть у Telegram підрозділу.

“Ворожа піхота та техніка ховається у посадках, думаючи, що ми їх там не знайдемо. Але ми знайдемо”, – йдеться у ще одному повідомленні.

Відео: легіон “Свобода Росії”

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 09:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці легіону “Свобода Росії” показали кадри знищення супротивника у Бєлгородській області РФ.".