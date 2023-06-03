Жителям Бєлгородщини пропонують евакуацію в Україну. “Охочих багато” – РДК

Бійці легіону «Свобода Росії» зазначили, що «погодили з українським командуванням відкриття гуманітарних коридорів для бєлгородців, які страждають від обстрілів армії режиму».

«Всі, кому необхідна допомога, за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб», – написали у Telegram-каналі легіону.

Охочих евакуюватися з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області – багато, зазначив в етері нацмарафону начальник штабу РДК Олександр із позивним «Фортуна».

«Охочих дуже багато. Охочі можуть звернутися безпосередньо до бійців РДК або легіону. Можна нам написати, ми забезпечуватимемо перевезення людей», – повідомили в РДК.

Начальник штабу РДК також заявив, що всім евакуйованим, які звернуться до них, вони гарантують безпеку.