Як повідомляють в легіоні “Свобода Росії”, армія РФ атакує їхні позиції авіацією та артилерією, знищуючи будинки на Бєлгородщині за «Бахмутським сценарієм».

Вже сьогодні під ударами артилерії населені пункти Шебекіно, Нова Таволжанка та Муром, написали вранці 3 червня у Telegram-каналі легіону.

«Для проведення інформаційних операцій до району бойових дій перекинуто спеціальний «Тік-Ток» підрозділ «Ахмат». Це спеціальні сили, які використовують путінські генерали виключно для створення постановочних відео», – додали у легіоні.

Тим часом губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що ніч на Бєлгородщині «пройшла неспокійно».

«У Разумному постраждали автомобілі. Найважчі наслідки у нас у Соболівці Валуйського округу. Я вже повідомляв, що після обстрілу із систем залпового вогню поранені та загинули мирні жителі. Обов’язково намагатимусь з’їздити туди сьогодні. Кількість обстрілів в Шебекіно значно скоротилася порівняно навіть із попереднім днем, але все одно залишається поки що небезпечною», – розповів Гладков.