На Белгородщине ночью было громко: обстрелы продолжаются и утром — ЛСР (видео)
Как сообщают в легионе «Свобода России», армия РФ атакует их позиции авиацией и артиллерией, уничтожая дома на Белгородщине по «Бахмутскому сценарию».
Уже сегодня под ударами артиллерии населенные пункты Шебекино, Новая Таволжанка и Муром написали утром 3 июня в Telegram-канале легиона.
«Для проведения информационных операций в район боевых действий переброшено специальное «Тик-ток» подразделение «Ахмат». Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео», – добавили в легионе.
Между тем, губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ночь на Белгородщине «прошла неспокойно».
«В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжёлые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня. Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — рассказал Гладков.
Читайте также: Шебекино в огне. В городе идет бой, слышны выстрелы, горят дома (фото, видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Белгородщине ночью было громко: обстрелы продолжаются и утром — ЛСР (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 09:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщают в легионе «Свобода России», армия РФ атакует их позиции авиацией и артиллерией, уничтожая дома на Белгородщине по «Бахмутскому сценарию».".