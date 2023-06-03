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На Белгородщине ночью было громко: обстрелы продолжаются и утром — ЛСР (видео)

Мир 09:54   03.06.2023
Виктория Яковенко
На Белгородщине ночью было громко: обстрелы продолжаются и утром — ЛСР (видео)

Как сообщают в легионе «Свобода России», армия РФ атакует их позиции авиацией и артиллерией, уничтожая дома на Белгородщине по «Бахмутскому сценарию».

Уже сегодня под ударами артиллерии населенные пункты Шебекино, Новая Таволжанка и Муром написали утром 3 июня в Telegram-канале легиона.

«Для проведения информационных операций в район боевых действий переброшено специальное «Тик-ток» подразделение «Ахмат». Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео», – добавили в легионе.

Между тем, губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ночь на Белгородщине «прошла неспокойно».

«В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжёлые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня. Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — рассказал Гладков.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщают в легионе «Свобода России», армия РФ атакует их позиции авиацией и артиллерией, уничтожая дома на Белгородщине по «Бахмутскому сценарию».".