Как сообщают в легионе «Свобода России», армия РФ атакует их позиции авиацией и артиллерией, уничтожая дома на Белгородщине по «Бахмутскому сценарию».

Уже сегодня под ударами артиллерии населенные пункты Шебекино, Новая Таволжанка и Муром написали утром 3 июня в Telegram-канале легиона.

«Для проведения информационных операций в район боевых действий переброшено специальное «Тик-ток» подразделение «Ахмат». Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео», – добавили в легионе.

Между тем, губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ночь на Белгородщине «прошла неспокойно».

«В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжёлые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня. Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — рассказал Гладков.